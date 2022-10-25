Ставрополь, 25 октября 2022, 08:51 — REGNUM В Ставропольском крае откорректируют систему выплат мобилизованным. В настоящее время сроки зачисления денежных средств, назначенных в качестве поддержки местных властей, слишком растянуты, заявил глава региона Владимир Владимиров.
По его словам, выплаты должны производиться сразу же, как только человек отправлен из военкомата. Губернатор поручил сделать все, чтобы «земляки чувствовали поддержку края буквально с первых же дней после призыва».
Напомним, власти Ставрополья установили единый размер выплат для всех участников спецоперации из региона — и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ставрополья установили единый размер выплат для всех участников СВО