Ставрополь, , 08:51 — REGNUM В Ставропольском крае откорректируют систему выплат мобилизованным. В настоящее время сроки зачисления денежных средств, назначенных в качестве поддержки местных властей, слишком растянуты, заявил глава региона Владимир Владимиров.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, выплаты должны производиться сразу же, как только человек отправлен из военкомата. Губернатор поручил сделать все, чтобы «земляки чувствовали поддержку края буквально с первых же дней после призыва».

«Выплаты мобилизованным должны приходить оперативнее. Сегодня на совещании обсуждали, как осуществляется поддержка нашим землякам, призванным в рамках частичной мобилизации. Региональные выплаты в 50 тысяч рублей уже поступают на счета. Но эту процедуру следует делать более быстрой. Не надо ждать, пока человек будет фактически зачислен в воинскую часть. Уже отправка из военкомата на боевое слаживание должна являться основанием для выплаты», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Напомним, власти Ставрополья установили единый размер выплат для всех участников спецоперации из региона — и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.

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