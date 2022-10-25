Ставрополь, 25 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Ставропольском крае откорректируют систему выплат мобилизованным. В настоящее время сроки зачисления денежных средств, назначенных в качестве поддержки местных властей, слишком растянуты, заявил глава региона Владимир Владимиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, выплаты должны производиться сразу же, как только человек отправлен из военкомата. Губернатор поручил сделать все, чтобы «земляки чувствовали поддержку края буквально с первых же дней после призыва».

«Выплаты мобилизованным должны приходить оперативнее. Сегодня на совещании обсуждали, как осуществляется поддержка нашим землякам, призванным в рамках частичной мобилизации. Региональные выплаты в 50 тысяч рублей уже поступают на счета. Но эту процедуру следует делать более быстрой. Не надо ждать, пока человек будет фактически зачислен в воинскую часть. Уже отправка из военкомата на боевое слаживание должна являться основанием для выплаты», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Напомним, власти Ставрополья установили единый размер выплат для всех участников спецоперации из региона — и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.