Акбулак, Оренбургская область, 25 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В поселке Акбулак Оренбургской области открыли две современные спортивные площадки: поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол и площадку для подготовки и выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в минспорта региона.

Плакаты ГТО, СССР Добьемся новых спортивных успехов!

Новые спортивные объекты появились на территории Акбулакской средней общеобразовательной школы №1. Площадки оборудованы в рамках реализации областной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма» и нацпроекта «Демография», а также федерального и регионального проектов «Спорт — норма жизни».

Отличительной особенностью поля для игры в футбол является его цветовое оформление, выполненное в зелено-синей гамме. Площадка ГТО оборудована необходимым инвентарем для выполнения нормативов упражнений комплекса, воркаут-зоной и уличными силовыми тренажерами для всех групп мышц.

Добавим, в 2022 году в Оренбуржье появятся 15 подобных футбольных мини-полей и восемь площадок ГТО.