Берлин, 25 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Лидеры стран, эксперты по развитию и руководители компаний собрались 25 октября в Берлине на конференцию, посвященную тому, что, по словам ее организаторов, должно стать «планом Маршалла» для восстановления б. УССР, передает агентство Reuters.

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Конференция, организованная канцлером Германии Олафом Шольцем и Европейской комиссией, не предполагает выработку конкретных обещаний о выделении денежных средств на восстановление, стоимость которого оценивается в 750 млрд долларов. По своему масштабу эту задачу сравнивают с «планом Маршалла» — программой помощи США по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

«Форма восстановления определит, какой страной станет [б. УССР] в будущем, — заявили организаторы в статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine. — Правовым государством с сильными институтами? Динамичной и современной экономикой? Живой европейской демократией? Хотя следует быть осторожными с историческими сравнениями, это не что иное, как план Маршалла для XXI века».