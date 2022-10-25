Пекин, , 08:53 — REGNUM Центробанк Китая понизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар. Таковы данные, опубликованные 25 октября на сайте регулятора.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким низким курс жэньминьби — китайской национальной валюты — не был с 18 февраля 2008 года. Курс юаня понижен на 438 базисных пунктов.

Китайский центробанк стал снижать курс юаня с конца апреля. Фоном послужили многочисленные вспышки COVID-19, локдаун в Шанхае, перебои в производстве и логистике.

26 апреля курс снизился на 681 базисный пункт, это стало самым большим снижением с 13 августа 2015 года. В мае курс юаня пошёл в рост, а с середины июня стал колебаться в пределах не более чем 360 базисных пунктов.

24 октября китайский ЦБ понизил курс юаня к доллару до минимума с июня 2020 года — 7,123 юаня за $1.

Читайте также: Продолжит ли Народный банк Китая снижать курс юаня? Прогноз экономиста