Вашингтон, 25 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Американские чиновники рассматривают новые поставки вооружений Киеву, сообщают 25 октября западные СМИ со ссылкой на неназванных чиновников в США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В частности, обсуждает поставка зенитно-ракетного комплекса HAWK («Ястреб»). Это войсковые ЗРК средней дальности производства американской военно-промышленной компанией Raytheon.

HAWK активно изготавливались в США в 1960-х годах, они являются предшественниками комплексов Patriot.