Батуми, Грузия, 25 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Сильные ливни в Батуми и ряде населённых пунктов Аджарской Республики Грузии, прошедшие в ночь на 25 октября, парализовали движение на дорогах. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Dampfkasten Ливень

По данным журналистов, наибольший удар стихии пришелся на посёлки Махинджаури, Барцхани и Тамар. Уровень воды на улицах поднялся так, что машины не могли проехать.

Сообщается, что из берегов вышла река Королистцкали и затопила окрестные населённые пункты. На дорогах возникли многочасовые пробки.