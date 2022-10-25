Москва, , 08:46 — REGNUM Приоритетом Российского футбольного союза (РФС) является развитие футбола на всей территории страны. Об этом 25 октября заявили в пресс-службе РФС.

Карта России Иван Шилов (c) ИА REGNUIM

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом РФС», — заявили в организации.

Отмечается, что РФС проводит эту работу совместно с правительством РФ и другими органами исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что правительство и РФС договорились об интеграции команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российские лиги.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ), начиная с сезона 2023/24.

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