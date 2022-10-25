Джакарта, 25 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил председателя КНР Си Цзиньпина, который был переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая, сообщает CNN Indonesia.

Mfa.gov.cn Си Цзиньпин

Си Цзиньпин переизбран президентом Китая на третий срок.

Глава Индонезии надеется укрепить партнерство между Индонезией и Китаем, особенно в поддержании мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Поздравляем председателя Си Цзиньпина с его переизбранием на пост генерального секретаря КПК. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в укреплении индонезийско-китайского партнерства и содействии миру, стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что доволен растущими показателями торговли между Индонезией и Палестиной.

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