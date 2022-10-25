Москва, 25 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. За январь–сентябрь 2022 года Министерство финансов сократило объем трансфертов в каждый пятый регион России (18 субъектов РФ) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передаёт РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства АКРА.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

Больше всего Минфин урезал трансферты в Калининградскую область — на 36%, или 18 млрд руб. и Магаданскую область — на 35%, или на 4,8 млрд руб. Существенное сокращение поступлений зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — на 32%, или на 30,2 млрд рублей и 18%, или на 5,7 млрд руб., соответственно.

Также трансферты сокращены в Новосибирской области (на 13%, или 6,6 млрд руб.), Белгородской области (нв12%, или 2,3 млрд руб.), Тульской области (на 11%, или 2 млрд руб.).

Менее 10% поступлений от Минфина РФ потеряли Тюменская, Орловская, Брянская, Пензенская и Амурская области, Чувашия и Еврейская АО. При этом в целом по регионам России трансферты выросли на 12%, или на 300 млрд руб. Это произошло благодаря целевым субсидиям.

ИА REGNUM ранее сообщало, Министерство финансов России планирует ужесточить контроль за расходами федерального бюджета в конце 2022 года.

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