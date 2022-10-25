Вашингтон, 25 октября 2022, 08:43 — REGNUM Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
По ее словам, даже если по итогам промежуточных выборов контроль над палатами конгресса перейдет республиканцам, американская помощь Киеву не прекратится.
Пелоси добавила, что оказание помощи Киеву поддерживает и палата представителей, и сенат конгресса США.