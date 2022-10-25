Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, даже если по итогам промежуточных выборов контроль над палатами конгресса перейдет республиканцам, американская помощь Киеву не прекратится.

«Эта поддержка Киеву является двухпартийной, двухпалатной», — заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Пелоси добавила, что оказание помощи Киеву поддерживает и палата представителей, и сенат конгресса США.