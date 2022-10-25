Вашингтон, 25 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не прекратят поддерживать Киев, если по итогам промежуточных выборов в стране преимущество получат республиканцы. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

По ее словам, даже если по итогам промежуточных выборов контроль над палатами Конгресса перейдет к республиканцам, американская помощь Киеву не прекратится.

«Эта поддержка Киеву является двухпартийной, двухпалатной», — заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Пелоси добавила, что оказание помощи Киеву поддерживает и палата представителей, и сенат Конгресса США.