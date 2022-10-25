Уфа, , 08:51 — REGNUM Затраты на приобретение оборудования и программного обеспечения к нему субсидируют предприятиям легкой промышленности в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Братская швейная фабрика Мэр Братска

Данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона.

Сообщается, что в Башкирии эту отрасль представляют 311 предприятий, которые производят широкий спектр товаров производственно-технического и потребительского назначения. При этом Для дальнейшего развития отрасли необходима модернизация и обновление оборудования.

«Один из вариантов решения этих проблем — субсидирование части затрат на приобретение оборудования для предприятий легкой промышленности. Такая программа уже работала в республике с 2020 по 2021 год. Благодаря ей наши «легковики» смогли приобрести порядка четырех тысяч единиц производственного оборудования более чем на 263 млн рублей. Предлагается продлить предоставление такой субсидии и в этом году», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Отмечается, что получатели субсидии смогут возместить 20% фактических затрат на приобретение производственного оборудования и программного обеспечения к нему. При этом максимальный размер субсидии для одного предприятия составит десять миллионов рублей.

Сообщается, что с 2020 по 2021 год производители смогли закупить дорогостоящее оборудование (плосковязальные и кругловязальные машины, раскройные столы, плоттеры, многоголовочные вышивальные машины). При этом в республике компенсировали им затраты в размере ста млн рублей.

«Производители смогли модернизировать и автоматизировать производство, увеличить производительность и повысить качество конечной продукции. За 2020−2021 годы получившие субсидию предприятия показали рост объемов отгруженной продукции до 31%, что привело к росту отгруженной продукции в целом по отрасли на 8,9% к 2020 году», — сообщил Назаров.

По словам заместителя премьер-министра правительства — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева, выделенные из регионального бюджета средства до конца 2022 года будут освоены, поскольку желающих получить компенсацию за закупку оборудования достаточно.

Назаров поручил министерству промышленности, энергетики и инноваций широко отработать взаимодействие с предприятиями, сообщил им условия предоставления субсидии и оказать необходимую поддержку.