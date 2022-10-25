Москва, 25 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Организаторы XVI Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова провели в Москве пресс-конференцию, на которой представили программу на 2023 год. Об этом 25 октября сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Чехов

В рамках фестиваля в Москве с 24 мая по 8 октября 2023 года будет показано 15 спектаклей, которые представят труппы из 13 стран. Отмечается, что в конкурсе не примут участие театры из ЕС, большую часть списка афиши составляют участники из стран Азии и Южной Америки.

Спектакль на основе произведений Антона Чехова в Москву привезут только представители Бразилии, они покажут свою версию «Трёх сестёр» под названием «В Москву! Палимпсест». Закроет программу Чеховского фестиваля Современный балет Театра Сан-Мартин с постановкой «Песнь о земле» на основе музыки Густава Малера.

Для справки: Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова проводится раз в два года. Стоит отметить, что в октябре 2022-го он отметил 30-летний юбилей.