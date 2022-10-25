Нью-Йорк, США, 25 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Актом ядерного терроризма посчитает Россия применение киевским режимом «грязной бомбы». Об этом 25 октября говорится в письме постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Мы призываем генерального секретаря ООН сделать все, что в его силах, чтобы не допустить этого гнусного преступления. Мы будем рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма», — приводит текст письма ТАСС.

Также в послании указывается, что, по информации Минобороны России, такая провокация может быть совершена киевским режимом при поддержке стран Запада, в связи с чем Россия призывает их использовать свое влияние на Киев, «чтобы тот отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности».

«В свете антироссийской пропагандистской кампании хотели бы подчеркнуть, что Российская Федерация не намеревалась и не намеревается использовать ядерное оружие на [территории б. УССР]», — добавляется в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение ближайшего времени эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят два атомных объекта на захваченной киевским режимом территории б. УССР после появления информации о создающейся там «грязной бомбе».