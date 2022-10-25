Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2022 года более 225 тысяч человек прошли диспансеризацию, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Диспансеризация Правительство Иркутской области

Диспансеризация осуществляется в два этапа. Для каждой возрастной категории определён свой перечень обследований. Наиболее расширенная программа предусмотрена для граждан старше 40 лет.

Если при прохождении первого этапа обнаруживаются проблемы, то пациента направляют на дополнительные обследования. Это второй этап, который включает в себя необходимые диагностические исследования и консультации узких специалистов. За девять месяцев 2022 на второй этап направили 65 тысяч оренбуржцев.

Добавим, диспансеризация — это возможность предупредить такие тяжелые заболевания. Она проводится в поликлинике по месту прикрепления. На прохождение диспансеризации работающий человек имеет право получить оплачиваемый выходной. Сотрудникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам предоставляется два таких дня ежегодно.