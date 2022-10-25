Ромненский район, Амурская область, 25 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В селе Ромны Амурской области закрыли среднюю школу из-за вспышки кишечной инфекции. Ученики временно переведены на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

NIAID Кишечная палочка (E. coli) под микроскопом

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Надзорное ведомство проводит проверку по факту групповой заболеваемости детей. В том числе правоохранители оценят, как в учреждении соблюдали санитарно-эпидемиологическое законодательство.

«По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования», — заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии прокуратура начала проверку по факту вспышки инфекционного заболевания в школе №35 Улан-Удэ. Там заболели 11 детей.