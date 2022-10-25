Тюмень, , 08:37 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка («Единая Россия») проверил ход подготовки мобилизованных бойцов на полигоне Тюменского военно-инженерного командного училища. Опытные инструкторы в ежедневном режиме дают бойцам максимум знаний, отметил парламентарий в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пообщался с мобилизованными на полигоне, где проводятся практические занятия по огневой подготовке и тактике ведения боя. Тщательно отрабатывается стрельба по мишеням из современных видов оружия. Формализм исключён. Качественная подготовка военнослужащих — залог успеха в решении задач спецоперации», — подчёркивает депутат.

Иван Квитка отмечает боевой настрой военнослужащих.

» Все упражнения на полигоне выполняют безупречно. Уверены в своих силах. Говорят, хоть сегодня — в бой! К защите Родины готовы!», — утверждает депутат.

По словам Квитки, мобилизованные обеспечены всем необходимым: формой и амуницией.

«Все вопросы, которые возникают в ходе частичной мобилизации и подготовки резервистов, важно оперативно выявлять и решать. Не замалчивать. Поэтому личное общение с мобилизованными остро необходимо», — подытожил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области утверждён комплекс мер социальной помощи семьям участников специальной военной операции.

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