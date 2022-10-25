Москва, , 08:43 — REGNUM Новая редакция Концепции внешней политики России будет содержать глубоко скорректированный подход Москвы к отношениям с Западом. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в настоящее время документ «корректируется с учётом различных факторов». В обновлённой концепции тщательно отразят все реалии международной обстановки, изменившейся за последние месяцы. Подходы России к взаимодействию с различными игроками и регионами будут уточняться.

«Глубокой корректировке подвергнутся наши подходы в отношении коллективного Запада», — рассказал Венедиктов ТАСС.

Он отметил, что финальной редакции документа пока нет, но в целом работа идёт к завершению. Возможно, обновлённую концепцию представят Совбезу к концу года. Автоматического одобрения документа ждать не стоит, поэтому более реалистичный срок — первая половина 2023 года.

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