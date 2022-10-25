Москва, , 08:36 — REGNUM Запад может доставить или уже доставил ядерный заряд малой мощности на подконтрольную киевскому режиму территорию б. УССР. Об этом 25 октября заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Ядерный заряд малой мощности могут доставить или уже доставили «западные партнёры». Тем более, что в своей традиции американцы начинают рассказывать о своих поставках тогда, когда они уже там», — приводит слова Мирошника РИА Новости.

Он отметил, что Западу не составит никаких трудностей доставить киевскому режиму ядерный заряд при том потоке вооружения, который существует. Также нет никаких проблем привезти взрывчатое вещество для создания «грязной бомбы» под надзором американцев или британцев.

Мирошник подчеркнул, что Запад сосредоточится на рассказах о «кровожадной России, которой всё равно что использовать».

Ранее в Минобороны России сообщили, что у Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Японии отказался от оценки заявления России о «грязной бомбе» Киева