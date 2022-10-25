Лондон, 25 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Турция добивается скидки на российский газ, сообщает британская газета Financial Times.

Министерство казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати

Издание 25 октября опубликовало интервью министра казначейства и финансов республики Нуреддина Небати. В нём он рассказал о попытке Анкары добиться от Газпрома скидки на большое количество газа, а также отсрочки платежей.

Министр отметил, что ожидает на данном направлении переговоров «хороших новостей».