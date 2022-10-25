Екатеринбург, 25 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Массовые захоронения обнаружили археологи в Екатеринбурге. Специалисты уже вскрыли 15 могильных ям, сообщает Коммерсант.

www. ryazangov. ru Археологи за работой

По прогнозам археологов, в 49 могильниках могут находиться более 2 тыс. останков. Якобы они принадлежат репрессированным в 1930-1950-х годах. Помимо тел в могильных ямах обнаружены личные вещи расстрелянных и различная посуда.

Захоронение находится на 12-м километре Московского тракта, где раньше располагался Квашнинский железный рудник. Согласно архивным данным, здесь действовал испытательный полигон НКВД, на котором во время репрессий расстреляли более 22 тыс. человек.

На территории бывшего полигона, недалеко от найденных могильников, в 1990-х годах археологи уже находили останки репрессированных. Тогда здесь установили первую очередь мемориала жертвам политических репрессий.

Теперь данные о найденных захоронениях передадут в Следственный комитет России. В ведомстве эксгумируют тела и проведут судмедэкспертизу.