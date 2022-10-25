Саратов, , 08:51 — REGNUM В Саратовской области организована доследственная проверка по факту смерти в результате пожара женщины и двух детей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 25 октября в 2 часа ночи загорелся жилой дом, расположенный на улице 5-й Увекский проезд в Саратове. Возгорание обнаружил 12-летний житель дома. Он рассказал о пожаре взрослым. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали возгорание и задымление в доме. После тушения огня было обнаружено тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения. В доме спастись от огня удалось деду и 12-летнему мальчику.

На телах погибших при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, смерть женщины и детей наступила из-за отравления продуктами горения. Непотушенная сигарета, оставленная дедом, рассматривается как предварительная причина возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 12 октября произошел пожар в частном доме по улице Зарубина. В результате троих взрослых доставили в медицинское учреждение, двое погибли.

Читайте также: В Саратовской области при пожаре погибли два человека