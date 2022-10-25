Вена, , 08:32 — REGNUM В течение ближайшего времени эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверят два атомных объекта на захваченной киевским режимом территории б. УССР после появления информации о создающейся там «грязной бомбе». Об этом 24 октября сообщила пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

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«Международное агентство по атомной энергии знает о заявлении, сделанном Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на [территории б. УССР]… генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и посещались регулярно инспекторами МАГАТЭ… МАГАТЭ готовит визит на объекты в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

При этом в сентябре Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ в ходе посещения одного из ядерных объектов на оккупированной Киевом территории б. УССР не обнаружили там незаявленной деятельности или ядерных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия расценит факт применения Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм.