Чебоксары, , 08:32 — REGNUM В Чувашии стартовал сезон заготовок праздничных хвойных деревьев: первая партия прошла фитосанитарную экспертизу и отгружена в Крым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Первая партия отгруженных из Чувашии елей https://rsnadzor21.rchuv.ru/

В октябре 2022 года из Чувашии впервые отгружена партия хвойных новогодних деревьев. Исследование проводилось в подведомственном Россельхознадзору учреждении, по результатам фитосанитарной экспертизы продукция признана «свободной от карантинных объектов».

Ведомство оформило первый карантинный сертификат на партию из 200 сосен, которые выращены в Байгильдинском сельском поселении Канашского района. Данная продукция отправлена в Нижнегорский район Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил всем органам власти пересмотреть бюджеты, которые планировалось направить на новогодние праздничные мероприятия. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку военнослужащим и членам их семей.

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