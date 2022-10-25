Орск, Оренбургская область, 25 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области после ремонта открыли для движения мост через реку Орь, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Russianhighways.ru Ремонт дороги

Инженерное сооружение на автодороге Подъезд к Орску от трассы М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск») отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы на мосту протяжённостью свыше 236 метров велись с апреля 2022 года.

Стоит отметить, в 2022 году на территории Оренбуржья по нацпроекту ремонтируют десять мостов. Пять объектов уже введены в эксплуатацию и открыты для движения.