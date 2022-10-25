Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США может изменить курс Вашингтона в отношении Киева, пишет американский политолог Роберт Фарли в статье для портала 19FortyFive.

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Политолог напомнил, что у Трампа были достаточно дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Избрание Трампа на второй срок может коренным образом переменить то, как НАТО взаимодействуют с киевским режимом и поставить под сомнение само сотрудничество альянса с Киевом.

Фарли также обратил внимание на вероятность позитивных изменений в области организации и проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострения конфликта между Москвой и Киевом можно было бы избежать в случае, если бы он остался у власти.

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