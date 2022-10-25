Братск, Иркутская область, , 08:29 — REGNUM Мэр Братска (Иркутская область) Сергей Серебренников 25 октября в своем телеграмм-канале рассказал о проводах мобилизованных братчан:

Братск. Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

«У нас нет уклонистов и трусов. Все, кто получил повестки, прибыли сегодня, чтобы встать на защиту своей семьи, своего дома, своей Родины. Мы видим небывалый подъём единения и братчан, и всех россиян в это сложное время. Я уже говорил, что у каждого поколения есть не только свой 1941-й год, но обязательно будет свой победный 1945-й год! Мобилизованные братчане едут в военное училище в Новосибирске.

Я там был и могу сказать, что всё организовано для учебно-военной подготовки. Воины получат обмундирование, дополнительное снаряжение, пройдут курсы подготовки и поедут выполнять поставленные задачи. Желаю нашим бойцам удачи и крепкого здоровья, а их родственникам терпения и сил! Мы здесь будем помогать семьям мобилизованных, поддерживать и решать возникающие вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Новосибирск прибыло дополнительное снаряжение для иркутских мобилизованных. Согласно указу губернатора в списке 13 позиций. Доставить не успели только одну — противоосколочные очки. Снаряжение было оперативно рассортировано и укомплектовано. В первую очередь его выдали военнослужащим, которые отправились к местам дислокации.

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