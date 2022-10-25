Веллингтон, 25 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн на исследовательскую станцию в Антарктиде был сорван из-за плохой погоды, из-за которой ее самолету пришлось повернуть назад в середине полета, как передает агентство Reuters.

Oceanbook.at В Антарктиде

Военный самолет C130 Hercules, на борту которого находилась Ардерн, 25 октября столкнулся с ненастьем в районе пролива Мак-Мердо в Антарктиде, где расположено несколько международных исследовательских станций.

Запланированная четырехдневная поездка была приурочена к 65-летию базы Скотт-Бейс — новозеландской антарктической исследовательской станции.

«Безопасность — наша главная задача при полетах в самое холодное, ветреное и отдаленное место на Земле, поэтому такие случаи не редкость», — сказал представитель Новозеландского института Антарктики.

Новая Зеландия — одна из семи стран, имеющих территориальные претензии на Антарктиду.