Токио, , 08:28 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать предварительные оценки заявлениям России о намерении Киева осуществить провокацию с использованием «грязной бомбы». Об этом 25 октября пишет газета «Иомиури».

Ёсимаса Хаяси Министерство иностранных дел Японии

«Что касается японской позиции. Не исключается, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, но я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого», — сказал Хаяси.

Он добавил, что любая эскалация с российской стороны не может быть оправдана. По его словам, Япония будет пристально следить за развитием ситуации с высокой долей обеспокоенности.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что у Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы». Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

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