МИД Японии отказался от оценки заявления России о «грязной бомбе» Киева
Токио, 25 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать предварительные оценки заявлениям России о намерении Киева осуществить провокацию с использованием «грязной бомбы». Об этом 25 октября пишет газета «Иомиури».
«Что касается японской позиции. Не исключается, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, но я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого», — сказал Хаяси.
Он добавил, что любая эскалация с российской стороны не может быть оправдана. По его словам, Япония будет пристально следить за развитием ситуации с высокой долей обеспокоенности.
Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что у Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы». Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.