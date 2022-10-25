Нью-Йорк, США, 25 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Россия расценит факт применения Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Он написал письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, выдержки из которого приводит ТАСС.

По словам постпреда, Россия будет рассматривать использование «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Небензя призвал западные страны оказать влияние на Киев для того, чтобы не допустить преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ раскрыли планы Киева по применению «грязной ядерной бомбы», начинкой для которой могут стать отходы атомных электростанций.