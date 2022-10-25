Баку, , 08:27 — REGNUM Приграничные позиции азербайджанских вооружённых сил были обстреляны со стороны Армении. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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По данным ведомства, обстрелы якобы начались вечером 24 октября и продолжались до 01:45 (00:45).

«Подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам, Истибулаг Кельбаджарского района и Агдам Товузского района», — говорится в сообщении.

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что предприняли ответные меры. Данных о потерях нет.

Стоит отметить, минобороны Армении также обвинило азербайджанскую сторону в стрельбе по армянским позициям в ночь на 25 октября около 01:30 (00:30 мск). 19 октября в армянском оборонном ведомстве сообщили об инсценировке обстрелов с противостоящей стороны. Якобы подразделения ВС Азербайджана начинают перестрелки между собой, чтобы обвинить Ереван, а потом переводят огонь на армянскую территорию. Баку отрицает эти обвинения.

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