Лондон, 25 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Выходец с территории б. УССР устроил ДТП, врезавшись в дом жительницы британского города Стокпорта, попытался оправдаться конфликтом у себя на родине. Об этом 24 октября сообщает издание Manchester Evening News.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уточняется, что 58-летний Иван Клюка, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, в четыре раза превысил разрешённую скорость на участке трассы. В итоге, потеряв управление автомобилем, мужчина врезался на спортивном автомобиле Audi S7 (цена автомобиля составляет около 70 тыс. фунтов, что равно примерно пяти млн рублей) в дом живущей неподалеку от него женщины.

Ущерб, нанесённый жилью, был оценён в сумму около 120 тыс. фунтов (около восьми млн рублей). В ходе судебного заседания по делу о ДТП было установлено, что Клюка страдает алкоголизмом, а перед инцидентом выпил большое количество спиртного. В его крови экспертиза выявила 150 микрограммов алкоголя при допустимом пределе в 35. В автомобиле были найдены бутылки с алкоголем.

Адвокат беженца заявила в его оправдание, что у мужчины остались родственники на территории б. УССР, поэтому он сильно переживал и у него обострилась зависимость от алкоголя.

«Он пил, чтобы облегчить реальность», — пояснила адвокат обвиняемого.

При этом из-за проблем с алкоголем Клюка вынужден был съехать из дома, где его разместили вместе с детьми и супругой.

В итоге Клюка был признан виновным в произошедшем, он был приговорён судом к восьми месяцам лишения свободы условно, прав его лишили на три года. Кроме того, мужчина должен будет отработать 250 часов на неоплачиваемой работе, пройти программу по отказу от алкоголя.