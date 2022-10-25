Москва, 25 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Россия будет рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом написал постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутеррешу, передаёт 25 октября ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

В письме говорится, что Россия призывает генсека ООН сделать все возможное, чтобы не допустить этого гнусного преступления — провокации киевского режима с применением «грязной бомбы».

«Российская Федерация не намеревалась и не намеревается использовать ядерное оружие на территории бывш. УССР», — подчеркнул Небензя в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, у Киева есть конкретные планы по созданию «грязной ядерной бомбы», заявили в Минобороны России.

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