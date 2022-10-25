Иркутск, , 08:22 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о серьёзной автомобильной аварии с погибшими на улице Лунина села Урик Иркутского района. Накануне, 24 октября, там произошло встречное столкновение двух транспортных средств Kia Rio и Toyota Corolla Fielder.

ДТП на улице Лунина села Урик Иркутского района МВД

В результате инцидента от полученных травм оба водителя скончались на месте. Медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам корейского седана, из них двое несовершеннолетних в возрасте двух и восьми лет.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, не совершать опасных и необдуманных маневров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 23 октября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 49 взрослых и шестеро детей, трое человек погибли.

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