Вашингтон, 25 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. После посадки деревьев на лужайке американского Белого дома президент США Джо Байден заблудился на ней. Об этом 25 октября сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Также издание выложило видеозапись, на которой видно, как растерявшийся Байден начинает идти в одном направлении, однако затем резко останавливается и спрашивает у охранников, в какую сторон ему направляться.

При этом после того, как сотрудники охраны рассказывают Байдену, куда ему нужно идти, он говорит, что «хотел пойти другим путем», и те уверяют его, что он может идти любой дорогой. После этого президент США идёт к Белому дому так, как ему указали охранники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут заявила, что президент США Джо Байден находится в Белом доме всего два года, но уже разрушил основные системы в стране.