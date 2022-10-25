Джакарта, , 08:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что остров Пасир принадлежит Австралии после того, как коренные жители намерены подать в суд на Канберру из-за принадлежности острова, сообщает CNN Indonesia.

Австралия Simon Clancy

«Остров Пасир — это остров, принадлежащий Австралии на основе британского наследия», — заявил генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки министерства иностранных дел Абдул Кадир Джайлани.

Британцы колонизировали Австралию в 18 веке. В то время их территория включала в себя песчаные острова. В 1933 году британцы уступили остров Австралии.

«Остров принадлежит Великобритании в соответствии с актом о принятии островов 1933 года и был включен в состав административной территории штата Австралия в 1942 году», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Остров Пасир состоит из различных небольших необитаемых островов. Этот остров расположен примерно в 170 км от острова Роте, Восточная Нуса Тенггара. Между тем остров находится в 320 км от Австралии.

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