Омск, 25 октября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Власти Омска в рамках реализации инфраструктурного бюджетного кредита приобретут 40 новых троллейбусов. Соответствующий аукцион уже объявлен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Администрация Омска Троллейбус в Омске

По словом мэра города Сергея Шелеста, начальная стоимость контракта составила 964 млн рублей.

«Мы закупаем низкопольные троллейбусы с откидными пандусами, кондиционерами, оборудованные приборами системы ГЛОНАСС и видеорегистраторами», — отметил он.

Добавим, что общая сумма кредита составляет 3,8 млрд рублей. Кроме закупки нового подвижного состава на эти деньги будут построены 10,5 км контактной сети, тяговые подстанции, реконструировано депо, отремонтированы дороги.