Чебоксары, , 08:20 — REGNUM В Чувашии участники спецоперации при необходимости смогут пройти медицинскую реабилитацию. Определены учреждения здравоохранения, которые станут площадками для оказания данных видов услуг. Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Отделение реабилитации Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, решение об организации медико-социальной реабилитации военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции, принимается по поручению главы республики Олега Николаева. Реабилитация будет состоять из трёх этапов: первичной консультации, лечения и восстановления в амбулаторных условиях.

В зависимости «от диагноза», который будут давать реабилитологи, специализированную помощь будут оказывать в Городской клинической больнице № 1, Федеральном центре травматологии и Республиканском кардиологическом диспансере. Третий этап реабилитации в амбулаторных условиях будет организован на базе клинического госпиталя для ветеранов войн, больницы № 1 и санатория «Надежда».

«В случае стойких признаков ограничения самообслуживания и жизнедеятельности врач направит пациента на медико-социальную экспертизу для определения группы инвалидности с разработкой индивидуальной программы реабилитации», — говорят в минздраве Чувашии.

В ведомстве отмечают, что данный вид помощи участники спецоперации будут получать бесплатно.

Напомним, что в Чувашии принят ряд мер поддержки военнослужащих и мобилизованных, а также членов их семей. В частности, в Чебоксарах дети призывников бесплатно питаются в школах, получают ряд услуг в учреждениях культуры, спорта, дошкольного образования.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируют принять дополнительные меры жилищной поддержки участников СВО. Речь идёт о выплате первоначального взноса при получении ипотеки. Ранее чувашские власти заявляли, что призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации получат льготные ставки по сельской ипотеке.

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