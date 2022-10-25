Сингапур, , 08:19 — REGNUM Усиление напряженности на рынках сжиженного природного газа по всему миру и сокращение поставок крупными производителями нефти поставили мир в центр «первого действительно глобального энергетического кризиса», сказал во вторник 25 октября глава Международного энергетического агентства, как передает агентство Reuters.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост импорта СПГ в Европу и потенциальное восстановление спроса на этот вид топлива в Китае приведет к напряженности на рынке, поскольку в 2023 году на рынок выйдет только 20 млрд кубометров СПГ, заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль на Международной энергетической неделе в Сингапуре.

В то же время недавнее решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки Бироль назвал «рискованным», поскольку МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть в этом году почти на 2 млн б/с.

«[Это] особенно рискованно, поскольку некоторые экономики в мире находятся на грани рецессии, если мы говорим о глобальной рецессии… Я считаю это решение очень неудачным», — сказал он.

Однако Бироль также сказал, что нынешний энергетический кризис может стать поворотным моментом в истории энергетики, который ускорит развитие источников чистой энергии и формирование устойчивой и безопасной энергетической системы.

«Энергетическая безопасность является движущей силой номер один [энергетического перехода]», — заявил Бироль.

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