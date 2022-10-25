Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На Камчатке капитальный ремонт дома культуры в одном из самых труднодоступных сёл Седанка, который ведётся по национальному проекту «Культура», должен быть завершён в этом году. Такое поручение по результатам поездки в Тигильский район дал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Дарья Драй ИА REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

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Работы в доме культуры отстали от графика из-за проблем с доставкой расходных материалов. Подрядчик постепенно навёрстывает отставание. Два вездехода уже доставили в Седанку все необходимые материалы. На объекте произвели демонтаж стен и полов, провели заливку фундамента общего назначения под колонны в помещениях концертного зала и фойе, ведётся укладка поперечных лаг.

«Я поручил главе района контролировать ход выполнения всех работ для того, чтобы сделать дом культуры точкой притяжения для всех жителей поселка. Капитальный ремонт необходимо закончить в этом году, но важно, чтобы работа была выполнена качественно», — отметил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Культура» в селе Ачайваям Олюторского района на Камчатке капитально отремонтируют районный дом культуры. Работы планируют завершить к началу декабря.