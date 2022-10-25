Тольятти, Самарская область, , 08:18 — REGNUM Памятный знак бойцам специального назначения установят в Тольятти. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Отмечается, что с предложением об установке памятного знака в честь бойцов специального назначения обратился в администрацию г. Тольятти актив федерации ММА России по Самарской области.

Сообщается, что монумент будет установлен в 2023 году на воинской аллее в парке Победы.

«Мы благодарим городскую администрацию за поддержку нашей гражданской инициативы. В настоящий момент мы работаем над эскизом памятного сооружения и в ближайшее время представим его горожанам и экспертному сообществу», — приводит пресс-служба слова главы федерации ММА России по региону Романа Дидковского.

Отмечается, что все расходы по подготовке эскизного проекта, изготовлению и установке знака спортивная федерация взяла на себя.

Напомним, что 24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.