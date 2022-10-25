Тегеран, 25 октября 2022, 08:26 — REGNUM 24 октября генеральный прокурор Тегерана заявил, что 350 человек были арестованы в ходе недавних беспорядков в иранской столице. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
На заседании Высшего судебного совета генеральный прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что по меньшей мере 315 человек были обвинены в «сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны», «пропагандистской деятельности против правительства» и «нарушении общественного порядка и спокойствия».
Салехи отметил, что четверо участников беспорядков были обвинены в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.
Выступая на заседании Высшего судебного совета в Тегеране, глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджей подчеркнул, что виновные в преступлениях во время недавних событий в Иране предстанут перед правосудием в соответствии с национальным законодательством.