Тегеран, , 08:26 — REGNUM 24 октября генеральный прокурор Тегерана заявил, что 350 человек были арестованы в ходе недавних беспорядков в иранской столице. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На заседании Высшего судебного совета генеральный прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что по меньшей мере 315 человек были обвинены в «сборе и сговоре с целью подрыва безопасности страны», «пропагандистской деятельности против правительства» и «нарушении общественного порядка и спокойствия».

Салехи отметил, что четверо участников беспорядков были обвинены в незаконном ношении оружия, ранении сотрудников правоохранительных органов, а также уничтожении и поджоге общественного и правительственного имущества с целью подрыва безопасности страны и противостояния исламской системе.

Выступая на заседании Высшего судебного совета в Тегеране, глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджей подчеркнул, что виновные в преступлениях во время недавних событий в Иране предстанут перед правосудием в соответствии с национальным законодательством.