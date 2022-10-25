Тегеран, , 08:34 — REGNUM 24 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объявил о готовности своей страны провести переговоры с Украиной в связи с утверждениями о том, что Исламская Республика продала России беспилотники для использования на Украине. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

«Киев и его западные союзники в последние недели обвинили Тегеран в экспорте беспилотников-смертников в Москву для использования на Украине», — заявил иранский дипломат.

Амир Абдоллахиан в очередной раз категорически отверг эти обвинения, заявив, что Иран не давал и не будет давать России никакого оружия для его применения на территории Украины.

Высокопоставленный иранский дипломат сделал эти комментарии в Тегеране, выступая перед руководителями информационных агентств государств-членов OANA (Организация Азиатско-тихоокеанских информационных агентств).

Тем не менее, он отметил, что Иран и Россия сотрудничают в различных областях, в том числе в области обороны.