Омск, , 08:13 — REGNUM Администрация Советского округа Омска передала более 200 книг мобилизованным, проходящим подготовку в автобронетанковом инженерном институте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Мобилизованным в Омске передали более 200 книг Администрация Омска

В сборе книг, по словам заместителя главы окружной администрации Светланы Олифер, принимали активное участие комитеты территориального общественного самоуправления.

«Книги нужны, чтобы мобилизованные граждане смогли с пользой провести время в пути до мест дислокации», — пояснила она.

Сбор помощи в настоящее время продолжается. Кроме книг, горожане могут принести для мобилизованных термобельё, носки, рюкзаки, спальные мешки, балаклавы, маскхалаты, продукты питания и так далее.