Москва, 25 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Командир роты морской пехоты Герой России Александр Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ «до последнего магазина» за сведения о замаскированной российской технике.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Так, отметил он, в место дислокации замаскированной военной техники России проникла ДРГ ВСУ. Киевские диверсанты вскрыли стоянку и пытались отойти, чтобы передать сведения, но при отходе они нарвались на двух раненых командиров штурмовых групп и завязали с ними бой.

«В дальнейшем ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоём завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти, — рассказывает Герой России. — Буквально до последнего магазина вели бой и ждали прибытия штурмовой группы».

Дождавшись прибывшей группы, российские военные перешли в наступление. Данилов принял решение на вывод роты из-под огня. В результате разрыва снаряда он получил минно-взрывную травму, не мог разговаривать и около суток находился без памяти.

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