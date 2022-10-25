Российский морпех рассказал о бое с ДРГ ВСУ «до последнего магазина»
Москва, 25 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Командир роты морской пехоты Герой России Александр Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ «до последнего магазина» за сведения о замаскированной российской технике.
Так, отметил он, в место дислокации замаскированной военной техники России проникла ДРГ ВСУ. Киевские диверсанты вскрыли стоянку и пытались отойти, чтобы передать сведения, но при отходе они нарвались на двух раненых командиров штурмовых групп и завязали с ними бой.
Дождавшись прибывшей группы, российские военные перешли в наступление. Данилов принял решение на вывод роты из-под огня. В результате разрыва снаряда он получил минно-взрывную травму, не мог разговаривать и около суток находился без памяти.
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