Киев, 25 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Впервые с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев. Об этом 25 октября сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

Как ожидается, вечером 25 октября президент ФРГ проведёт встречу с главой киевского террористического режима Владимиром Зеленским.

При этом несколько дней назад Штайнмайер отменил свою поездку в Киев по соображения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца слабым государственным деятелем по сравнению с бывшей главой немецкого правительства Ангелой Меркель.