Тегеран, 25 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 24 октября генеральный секретарь движения «Исламский джихад» в Палестине Зиядаль-Нахала заявил, что Иран является значимым союзником палестинского народа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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В интервью Зияд аль-Нахала подчеркнул, что Иран является союзником движения и палестинцев, отметив, что позиция Тегерана в отношении враждебности израильского режима довольно понятна.

Он подчеркнул, что Иран выступает против США и израильского режима, поддерживая сопротивление палестинцев, в то время как официальные лица арабских режимов находятся в союзе с Израилем и Западом.

По словам представителя движения, арабские государства движутся к нормализации отношений с израильским режимом, в то время как Иран находится с ним в оппозиции. Подчеркнув, что уничтожение палестинцев является проектом израильского режима, он подтвердил, что понимание и осведомленность о планах Израиля является ключом для борьбы с ним.