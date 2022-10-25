Тегеран, , 08:35 — REGNUM Десять человек были арестованы в Иране по обвинению в сотрудничестве с израильским разведывательным агентством «Моссад», объявил иранский суд 24 октября. Об этом сообщает агентство IRNA.

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Под непосредственным руководством агентов «Моссада» члены этой группы выявляли людей, имеющих связи с иранскими спецслужбами. Обвиняемые похищали людей, избивали их и угрожали, чтобы те выдали необходимую информацию.

По имеющимся данным, преступная группа проводила свои операции в провинциях Тегеран, Ормузган и Западный Азербайджан.

В нескольких случаях они поджигали машины и дома иранских спецслужб, делая снимки с мест происшествия. Агенты также получали деньги за отправку этих фотографий агентам «Моссада».

Согласно данным агентства IRNA, по делу этих десяти человек ведутся дальнейшие расследования.